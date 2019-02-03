"Чувствую себя хорошо". Алимханулы после победы над "Хитмэном"
Боксер озвучил грандиозную цель
Фото : sports.kz3 февраля 2019, 10:07
Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (5-0, 2 КО) выиграл свой пятый бой на профессиональном ринге, передает Sports.kz.
"Я чувствую себя хорошо. Спасибо всем за поддержку. Это наш третий профессиональный бой в США и пятый в карьере. С каждым новым поединком я буду расти. Я приехал сюда, чтобы стать чемпионом и покорить американскую публику", - сказал Алимханулы в интервью Fino Boxing.
Сегодня Жанибек провел очередной поединок в городе Фриско (штат Техас, США) на арене The Ford Center at The Star. Соперником 25-летнего казахстанца выступил местный боксер Стивен Мартинес по прозвищу "Хитмэн" (18-5, 13 КО). Рассчитанный на восемь раундов бой в среднем весе был остановлен в пятом после нокаута в исполнении Алимханулы.
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