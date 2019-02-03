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"Чувствую себя хорошо". Алимханулы после победы над "Хитмэном"

Боксер озвучил грандиозную цель

Фото : sports.kz3 февраля 2019, 10:07

Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (5-0, 2 КО) выиграл свой пятый бой на профессиональном ринге, передает Sports.kz.

"Я чувствую себя хорошо. Спасибо всем за поддержку. Это наш третий профессиональный бой в США и пятый в карьере. С каждым новым поединком я буду расти. Я приехал сюда, чтобы стать чемпионом и покорить американскую публику", - сказал Алимханулы в интервью Fino Boxing.

Сегодня Жанибек провел очередной поединок в городе Фриско (штат Техас, США) на арене The Ford Center at The Star. Соперником 25-летнего казахстанца выступил местный боксер Стивен Мартинес по прозвищу "Хитмэн" (18-5, 13 КО). Рассчитанный на восемь раундов бой в среднем весе был остановлен в пятом после нокаута в исполнении Алимханулы.


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