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В Индии поезд сошел с рельсов, шесть человек погибли

На момент происшествия поезд ехал на полной скорости.

Фото : pixabay3 февраля 2019, 10:34

Не менее шести человек погибли, несколько получили ранения в результате схода с рельсов поезда в Индии, передает РИА Новости.

Как пишет издание Hindustan Times, инцидент произошел в воскресенье в 03.58 по местному времени (04.28 аст) в штате Бихар. Девять вагонов поезда сошли с рельсов, в результате чего шесть человек погибли.

По данным властей, на момент происшествия поезд ехал на полной скорости.


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