В Индии поезд сошел с рельсов, шесть человек погибли
На момент происшествия поезд ехал на полной скорости.
Фото : pixabay3 февраля 2019, 10:34
Не менее шести человек погибли, несколько получили ранения в результате схода с рельсов поезда в Индии, передает РИА Новости.
Как пишет издание Hindustan Times, инцидент произошел в воскресенье в 03.58 по местному времени (04.28 аст) в штате Бихар. Девять вагонов поезда сошли с рельсов, в результате чего шесть человек погибли.
По данным властей, на момент происшествия поезд ехал на полной скорости.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4956510-fe49e403b9a4b70ee50e92e84fd82b1e
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...