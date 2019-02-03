В Индии поезд сошел с рельсов, шесть человек погибли

На момент происшествия поезд ехал на полной скорости.

Не менее шести человек погибли, несколько получили ранения в результате схода с рельсов поезда в Индии, передает РИА Новости.

Как пишет издание Hindustan Times, инцидент произошел в воскресенье в 03.58 по местному времени (04.28 аст) в штате Бихар. Девять вагонов поезда сошли с рельсов, в результате чего шесть человек погибли.

По данным властей, на момент происшествия поезд ехал на полной скорости.

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