Провалившего под лед мужчину спасли в Алматы

Он решил сократить путь домой несмотря на запрещающие знаки.

Водолазы Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК спасли провалившего под тонкий лед мужчину в "Аэропортовском" озере, передает Zakon.kz.

Крики о помощи услышал дежурный РОСО, который находился на смотровой вышке водно-спасательной станции "Аэропортовского озера".

Спасатели отреагировали молниеносно, и через минуту 28-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения был вызволен. Как выяснилось, он решил сократить путь домой, пройдя через озеро, несмотря на запрещающие знаки.

В ДЧС города напомнили жителям и гостям Алматы о недопустимости перехода водоема по льду, особенно в темное время суток и при плохой видимости.

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