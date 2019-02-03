Появились подробности смерти Децла

После выступления певец пошел в гримерку, где через несколько минут ему стало плохо.

Причиной смерти российского рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого) стала остановка сердца, музыкант скончался после концерта в Ижевске. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на концертного директора артиста Павла Беленца.

"Сегодня ночью он выступал в Ижевске. После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо. Предварительная информация - у него произошла остановка сердца, и он умер", - сказал Беленец в комментарии "Известиям".

Ранее о смерти Децла сообщил его отец Александр Толмацкий.

Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, родился 22 июля 1983 года в Москве. В начале карьеры он выступал в коллективе "Bad B. Альянс". В 2000-е Децл прославился альбомом "Кто ты?", который был выпущен тиражом более миллиона копий. Самыми популярными хитами стали такие композиции, как "Слезы", "Вечеринка", "Кровь моя, кровь".

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