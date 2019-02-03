Ковалев взял реванш у Альвареса и вернул титул чемпиона мира WBO

Поединок завершился победой россиянина по очкам - 116:112, 116:112, 120:108.

Россиянин Сергей Ковалев вернул титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке во Фриско (США, штат Техас) он выиграл у колумбийца Элейдера Альвареса по очкам, сообщает ТАСС.

Все трое судей отдали победу Ковалеву - 116:112, 116:112, 120:108.

Ковалев вернул титул чемпиона мира WBO, с которым расстался после поражения от Альвареса в прошлом бою. Поединок состоялся 4 августа 2018 года и завершился победой колумбийца техническим нокаутом в седьмом раунде. Российский боксер воспользовался пунктом в контракте о матч- реванше.

На счету 35-летнего Ковалева теперь 33 победы (28 нокаутом), одна ничья и три поражения. После двух поражений от американца Андре Уорда в 2016 и 2017 годах он завоевал пояс WBO, победив украинца Вячеслава Шабранского техническим нокаутом во втором раунде, и защитил титул, выиграв у соотечественника Игоря Михалкина техническим нокаутом в седьмом раунде.

34-летний Альварес не сумел впервые защитить пояс. Он потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 24 победах (12 нокаутом).

На данный момент трое россиян владеют титулами чемпиона мира: помимо Ковалева, это Дмитрий Бивол (Всемирная боксерская ассоциация (WBA), вес до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация (IBF), вес до 79,38 кг).

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