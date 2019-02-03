Девушка, весившая 29 кг, изменилась до неузнаваемости благодаря шоколаду

На протяжении пяти лет питалась раз в день одним тостом с ветчиной.

Что бы ни говорили скептики, расстройство пищевого поведения довольно серьёзное заболевание, которое нельзя вылечить таблетками и уколами. Этой девушке повезло найти способ, который помог ей справиться с недугом, передает Life.

21-летняя Энни Уиндли из Дербишира, Англия, на протяжении пяти лет питалась раз в день одним тостом с ветчиной. При таком рационе она весила 29 килограммов и была вполне довольна своим состоянием, несмотря на пять госпитализаций.

Все началось, когда Энни было 15 лет. Она хотела всегда оставаться такой же стройной, поэтому решила считать калории и избегать углеводов, мяса и молочных продуктов. Если девушка находилась хотя бы в одной комнате с едой, ее начинало трясти и сразу накатывали истерики.

Позже начались серьёзные проблемы со здоровьем. Над Энни нависла угроза сердечного приступа, а сама она не могла даже встать, чтобы перед глазами не потемнело. Отношения со сверстниками и родителями начали стремительно портиться, но Энни всё равно продолжала в том же духе, потому что она хотела лишь одного — быть тоньше.

Но однажды всё изменилось: Энни целый день яростно хотела шоколада и под вечер сдалась, съев конфету. Каково же было её удивление, когда наутро она не обнаружила на весах лишних граммов. Страх Энни перед едой несколько уменьшился, и уже через пару лет она смогла питаться полноценно.

Теперь Энни весит 45 килограммов и чувствует себя чудесно. Она ест здоровую пищу, снова занимается спортом — словом, не отказывает себе ни в чём и выглядит сногсшибательно.

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