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Такси сбило десятилетнего мальчика в Костанае

Сейчас ребенок в больнице. У него зафиксированы ушибы, острая закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга.

Фото : pxhere.com3 февраля 2019, 16:05

31 января в Костанае на перекрестке улиц Баймагамбетова и Наримановской автомобиль такси сбил десятилетнего мальчика, сообщает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

Со слов отца, его сын шел на автобусную остановку. Мальчик переходил дорогу на зеленый свет.

"Мы получили видеозапись, на которой показано, как такси сбило мальчика. За ним шел взрослый мужчина, он успел отскочить назад. Мы сейчас ищем очевидцев произошедшего", - говорит Талгат Ермуханов.

Сейчас ребенок лежит в травматологическом отделении детской больницы. У него зафиксированы ушибы, острая закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга.

Сейчас полицейские ждут результатов судмедэкспертизы, чтобы продолжить расследование.


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