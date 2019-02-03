Задержаны руководители Костанайского отделения НК "КТЖ"

Их обвиняют в получении взятки.

Сотрудники департамента Нацбюро по противодействию коррупции задержали руководителей костанайского филиала АО "Национальная компания "Казахстан Темир Жолы", сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал "Наша газета".

По информации "НГ", 1 февраля с поличным при получении взятки в размере 1 млн тенге был задержан начальник филиала АО "НК "КТЖ" Костанайское отделение ГП" Берик Кайдаров. По предварительной версии, взятка предназначалась за своевременную поставку вагонов ТОО.

Также за получение взятки в размере 5 100 000 тенге за своевременную поставку вагонов были задержаны его заместитель Курманалинов В. и заместитель начальника станции Костанай Алматов Т.

Кроме того, задержан главный инженер филиала АО "НК "КТЖ" Костанайское отделение ГП" Сарсенбаев Б.

Все факты зарегистрированы в ЕРДР ДНБПК по Костанайской области по ч. 2 ст. 366 УК (получение взятки, совершенное в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие).

Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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