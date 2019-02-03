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Автобус с детьми перевернулся в России – есть погибшие

Погибли семь человек, в том числе четверо детей.

Фото : bykvu.com3 февраля 2019, 16:51

Шесть взрослых и 22 ребенка госпитализированы в лечебные учреждения после крупного ДТП с участием автобуса в Калужской области, один ребенок в стабильно тяжелом состоянии с переломом таза, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ, сообщает РИА Новости.

"В результате дорожно-транспортного происшествия в Бобынинском районе Калужской области погибло 7 человек, среди них 3 детей. В областные медучреждения госпитализированы 28 человек, среди которых 6 взрослых и 22 ребенка, из которых 1 ребенок тяжелый с переломом таза, стабильный", - говорится в сообщении.

В воскресенье утром в Калужской области опрокинулся автобус с детьми, которые ехали в филармонию для выступления в конкурсе. По данным МЧС, спасательные работы на месте уже завершены, погибли семь человек, в том числе четверо детей.

Видео: МЧС России


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