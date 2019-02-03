19-летняя казахстанка выиграла титул на теннисном турнире в Австралии
Ее соперница не смогла завершить финальный матч.
Фото : Instagram3 февраля 2019, 17:38
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая 169-ю строчку рейтинга WTA, выиграла титул на турнире серии ITF в Лонсестоне (Австралия), сообщает Sports.kz.
Ее соперница — 131-я ракетка мира, российская теннисистка Ирина Хромачева, не смогла завершить финальный матч. При счёте 7:5, 3:3 в пользу представительницы Казахстана Хромачева снялась с матча.
Отметим, что для 19-летней Рыбакиной данный титул стал вторым за карьеру на соревнованиях ITF.
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