Макрон хочет провести референдум для прекращения беспорядков

По данным газеты Le Journal du Dimanche, французский лидер также обдумывает четыре варианта дальнейшего развития событий в стране в рамках кризиса "желтых жилетов".

Власти Франции обсуждают возможность проведения референдума по самому широкому кругу вопросов в ответ на требования движения "желтых жилетов", участники которого протестуют против роста цен и налогов с ноября прошлого года. Как сообщает в воскресенье газета Le Journal du Dimanche, народное голосование планируют организовать 26 мая, в день выборов в Европарламент (ЕП), сообщает ТАСС.

По ее данным, ответственный за выборы отдел министерства внутренних дел Франции в конце этой недели начал переговоры с типографиями и поставщиками бумаги о подготовке конвертов и бюллетеней для голосования. По мнению газеты, чиновники предупредили фирмы о возможном тендере, который будет организован в случае принятия президентом соответствующего решения.

"Нужно будет действовать очень быстро, меньше, чем за неделю", - приводит издание цитату источника в президентском окружении. Хотя на недавней встрече с журналистами президент Франции Эмманюэль Макрон и заявил, что вопрос о референдуме требует "изрядных размышлений", в действительности он уже почти определился, и вероятность проведения голосования 26 мая "крайне высока", утверждает источник. Другой представитель ближайшего круга президента отметил, что тот рассматривает четыре варианта дальнейшего развития событий в рамках кризиса "желтых жилетов", однако ни переговоры с профсоюзами, ни досрочные парламентские выборы, ни переформирование кабмина не подходят по ряду причин.

"Последний вариант - это референдум, и процесс уже пошел, - констатировал собеседник издания. - Очень важно посреди больших национальных дебатов открыть такую перспективу, чтобы дать им новое дыхание и вполне конкретное толкование". Таким образом власти рассчитывают при помощи референдума восстановиться после завершения больших дебатов 9-16 марта. Конкретные вопросы могут быть сформулированы как раз к этому моменту, указывает издание.

Кроме того, благодаря приготовлениям МВД, Макрон без лишней нагрузки на бюджет сможет менять вопросы вплоть до последнего дня.

При этом в правящих кругах существуют разногласия насчет необходимости и даты проведения референдума. Среди тех, кто не уверен в пользе параллельного проведения народного опроса и выборов в ЕП - спикер Национального собрания (нижняя палата парламента) Ришар Ферран. Ряд сторонников президента указывают на то, что традиционно низкая явка на выборах в ЕП играет на руку правящей партии "Республика на марше", а также "Национальному объединению" Марин Ле Пен, однако с увеличением числа избирателей результаты голосования предсказать будет сложнее.

"Те, кто придут на референдум, будут ли они больше склонны голосовать за нас или за Нацобъединение?" - приводит газета слова представителя президентской партии. "Некоторые утверждают, и небезосновательно, что позиция большинства не подразумевает утвердительного ответа на все вопросы... при том, что смысл будет сводиться к голосованию за или против линии президента", - отмечает другой собеседник издания, отмечая в этой связи, что от важности поставленных вопросов может зависеть результат выборов в Европарламент.

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