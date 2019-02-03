Пассажирка скончалась во время рейса Дели-Алматы

По предварительной информации, женщина страдала онкологическим заболеванием.

3 февраля, во время рейса а/к AirAstana, следовавшего в Алматы из Дели, скончалась пассажирка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на страницу международного аэропорта Алматы.

Известно, что 67-летняя гражданка Казахстана почувствовала себя плохо накануне вылета, билет обменяли на следующий день. По предварительной информации, женщина страдала онкологическим заболеванием. Во время полета ее состояние резко ухудшилось, по прибытии в/с сотрудники медицинской службы Международного аэропорта Алматы констатировали смерть.

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