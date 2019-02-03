Пассажирка скончалась во время рейса Дели-Алматы
По предварительной информации, женщина страдала онкологическим заболеванием.
Фото : pxhere.com3 февраля 2019, 18:27
3 февраля, во время рейса а/к AirAstana, следовавшего в Алматы из Дели, скончалась пассажирка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на страницу международного аэропорта Алматы.
Известно, что 67-летняя гражданка Казахстана почувствовала себя плохо накануне вылета, билет обменяли на следующий день. По предварительной информации, женщина страдала онкологическим заболеванием. Во время полета ее состояние резко ухудшилось, по прибытии в/с сотрудники медицинской службы Международного аэропорта Алматы констатировали смерть.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4956531-7a67ecc31a6bf47d76270ce95d07d328
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...