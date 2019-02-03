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ДТП с G-Wagen: выжившую актрису выписали из больницы

Состояние Айзады Сатыбалдиевой признано удовлетворительным.

Фото : zakon.kz3 февраля 2019, 18:51

Состояние выжившей в крупном ДТП в Алматы актрисы Айзада Сатыбалдиева, улучшилось, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения города.

"Состояние Айзады Сатыбалдиевой признано удовлетворительным. Она была выписана из больницы с рекомендациями амбулаторного лечения", - сообщили в Горздраве.

В ночь на 29 декабря в Алматы на перекрестке проспектов Абая и Сейфуллина столкнулись две машины. Предполагаемый виновник с места аварии скрылся. В результате аварии погибли три человека, в том числе казахстанская актриса Шолпан Елгезекова. В Mitsubishi вместе с погибшей находилась еще одна артистка - Айзада Сатыбалдиева.

Также стало известно, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.


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