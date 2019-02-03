ДТП с G-Wagen: выжившую актрису выписали из больницы
Состояние Айзады Сатыбалдиевой признано удовлетворительным.
Фото : zakon.kz3 февраля 2019, 18:51
Состояние выжившей в крупном ДТП в Алматы актрисы Айзада Сатыбалдиева, улучшилось, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения города.
"Состояние Айзады Сатыбалдиевой признано удовлетворительным. Она была выписана из больницы с рекомендациями амбулаторного лечения", - сообщили в Горздраве.
В ночь на 29 декабря в Алматы на перекрестке проспектов Абая и Сейфуллина столкнулись две машины. Предполагаемый виновник с места аварии скрылся. В результате аварии погибли три человека, в том числе казахстанская актриса Шолпан Елгезекова. В Mitsubishi вместе с погибшей находилась еще одна артистка - Айзада Сатыбалдиева.
Также стало известно, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
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