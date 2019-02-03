Автобусы пригородного маршрута № 320 будут курсировать от остановки "Назарбаев Университет".

4 февраля, в Астане запустят новый пригородный маршрут № 320, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальную страницу Astana LRT в Facebook.

"В этот понедельник, 4 февраля 2019 г. запускается новый пригородный маршрут № 320. Таким образом, левая часть села Қосшы будет включена в транспортную инфраструктуру города", - говорится в сообщении.

Автобусы пригородного маршрута № 320 будут курсировать от остановочного пункта "Назарбаев Университет", по пр. Кабанбай до ж/м Лесная поляна, далее по ул. Республики, налево на ул. Сүйінбай, далее проследует по левой стороне села Косшы до магазина-кафе "Муслим". В обратном направлении автобусы маршрута №320 будут двигаться по аналогичной схеме.

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