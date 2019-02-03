Трамп: США могут направить войска в Венесуэлу

По словам американского президента, использование вооруженных сил в данной ситуации — "это один из вариантов".

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности отправки в Венесуэлу американских военных. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

"Я не хочу об этом говорить. Но, конечно, это возможно", — заявил американский лидер в ответ на вопрос журналистки о том, что могло бы побудить администрацию США направить военных в Венесуэлу. По словам Трампа, использование вооруженных сил в данной ситуации — "это один из вариантов".

Президент США также рассказал, что действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро несколько месяцев назад обратился к нему с просьбой о встрече, но он отказался.

Источник: Lenta.ru

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