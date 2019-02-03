Как изменится столичная Пирамида

Аким города Бахыт Султанов ознакомился с деятельностью дворца и поддержал предложенную концепцию по его внутреннему наполнению.

Внутреннее наполнение Дворца мира и согласия приобретет новое содержание, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны. Руководитель кураторского совета Центра современного искусства "Куланши" Лейла Махат сообщила, как будет трансформирована деятельность Дворца мира и согласия.

"Мы планируем наполнить дворец новой энергией. Хотим, чтобы здесь было красиво, комфортно, чтобы все помещения внутри соответствовали стилю, который был задуман архитектором Норманом Фостером. Чтобы все гармонично было связано: концертная и выставочная программы, социальные проекты", – говорит Лейла Махат.

В Пирамиде планируется также создание коворкинг-центра. "Все должно работать на одну цель – наполнить Дворец мира и согласия позитивной и правильной энергией", – считает она. В то же время акимат города планирует провести реконструкцию Президентского парка и прилегающей территории.

"Мы определили автора, который будет реализовывать проект. В него вносятся дополнения, такие как Парк энциклопедии, музей древнего искусства и технологий. Авторы разработали график, как и когда они подготовят эскизный и рабочий проекты; строительство на два этапа разделили. Реконструкция коснется всего парка и прилегающей территории", – сказал руководитель городского управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Бактыбай Тайталиев.

Аким города Бахыт Султанов ознакомился с деятельностью дворца и поддержал предложенную концепцию по его внутреннему наполнению, изучил выставки "Во имя свободы" и Arteria. Кроме того, глава города поручил провести полную техническую экспертизу здания.

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