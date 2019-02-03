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Похищен ястреб, охранявший от птиц аэропорт Хитроу

Хозяйка пообещала за возвращение ястреба вознаграждение в размере одной тысячи фунтов стерлингов.

Фото : Crazy.casa3 февраля 2019, 23:01

Неизвестные похитили ястреба по кличке Майло, который охранял лондонский аэропорт Хитроу от других птиц, сообщает РИА Новости.

По информации The Sun, инцидент произошел во вторник вечером. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как трое мужчин подъехали к автомобилю, в котором находился ястреб, и разбили стекло, после чего вытащили птицу из машины.

Хозяйка ястреба сообщила, что Майло похитили в тот момент, когда она отлучилась, чтобы зарегистрироваться в отеле. Она также отметила, что когда неизвестные схватили ястреба, он обеспокоенно махал крыльями.

Издание подчеркивает, что хозяйка Майло выразила обеспокоенность в связи с состоянием птицы и отметила, что ястреб не станет брать еду у чужих людей.

"Все, что я хочу, это чтобы они вернули Майло до тех пор, пока не будет слишком поздно", - приводит издание слова хозяйки птицы.

Сообщается, что полиция начала расследование инцидента, а хозяйка Майло пообещала за возвращение ястреба вознаграждение в размере одной тысячи фунтов стерлингов (около 1,3 тысячи долларов).


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