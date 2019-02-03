Похищен ястреб, охранявший от птиц аэропорт Хитроу

Хозяйка пообещала за возвращение ястреба вознаграждение в размере одной тысячи фунтов стерлингов.

Неизвестные похитили ястреба по кличке Майло, который охранял лондонский аэропорт Хитроу от других птиц, сообщает РИА Новости.

По информации The Sun, инцидент произошел во вторник вечером. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как трое мужчин подъехали к автомобилю, в котором находился ястреб, и разбили стекло, после чего вытащили птицу из машины.

Хозяйка ястреба сообщила, что Майло похитили в тот момент, когда она отлучилась, чтобы зарегистрироваться в отеле. Она также отметила, что когда неизвестные схватили ястреба, он обеспокоенно махал крыльями.

Издание подчеркивает, что хозяйка Майло выразила обеспокоенность в связи с состоянием птицы и отметила, что ястреб не станет брать еду у чужих людей.

"Все, что я хочу, это чтобы они вернули Майло до тех пор, пока не будет слишком поздно", - приводит издание слова хозяйки птицы.

Сообщается, что полиция начала расследование инцидента, а хозяйка Майло пообещала за возвращение ястреба вознаграждение в размере одной тысячи фунтов стерлингов (около 1,3 тысячи долларов).

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