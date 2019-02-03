Пожарные Актау вызволили запершегося в квартире двухлетнего ребенка
Сначала в квартиру через окно балкона залез полицейский.
Фото : inaktau.kz3 февраля 2019, 23:13
По информации пресс-службы ДЧС МО родители оставили двухлетнего ребенка дома одного. Малыш заперся изнутри, и вызволять его пришлось при помощи спасателей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.
Инцидент произошел 3 февраля в Актау в 5 микрорайоне. Малыш 2,5 лет заперся изнутри в квартире на пятом этаже. На помощь ему приехали пожарные на спецтехнике и полиция.
"Сначала в квартиру через окно балкона залез полицейский, следом за ним пожарный. Вся операция заняла несколько минут. Ребенок был напуган, но с ним все хорошо", - рассказали очевидцы.
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