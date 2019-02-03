Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Пожарные Актау вызволили запершегося в квартире двухлетнего ребенка

Сначала в квартиру через окно балкона залез полицейский.

Фото : inaktau.kz3 февраля 2019, 23:13

По информации пресс-службы ДЧС МО родители оставили двухлетнего ребенка дома одного. Малыш заперся изнутри, и вызволять его пришлось при помощи спасателей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.

Инцидент произошел 3 февраля в Актау в 5 микрорайоне. Малыш 2,5 лет заперся изнутри в квартире на пятом этаже. На помощь ему приехали пожарные на спецтехнике и полиция.

"Сначала в квартиру через окно балкона залез полицейский, следом за ним пожарный. Вся операция заняла несколько минут. Ребенок был напуган, но с ним все хорошо", - рассказали очевидцы.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты