В Венесуэле ответили Трампу на заявление о военном вмешательстве

Вице-президент страны выразила уверенность, что правительство способно разрешить политический кризис без вмешательства извне.

Венесуэльский вице-президент Делси Родригес выразила уверенность, что правительство страны способно разрешить политический кризис без вмешательства извне, мирным путем и в соответствии с конституцией, сообщает ТАСС.

Венесуэла не приемлет заявления президента США Дональда Трампа о возможном военном вмешательстве в ситуацию в Венесуэле. Об этом заявила в воскресенье на брифинге для российской прессы вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

"Мы не приемлем эти заявления американского президента, - сказала она, комментируя по просьбе ТАСС заявление главы Белого дома о том, что тот не исключает возможность применения военной силы в ситуации вокруг Венесуэлы. - Их подоплекой является желание овладеть богатыми ресурсами Венесуэлы".

Она выразила уверенность, что правительство Венесуэлы способно разрешить политический кризис без вмешательства извне, мирным путем и в соответствии с конституцией. "Суверенитет не обсуждается, суверенитет защищается", - подчеркнула Родригес.

По ее словам, Венесуэла сможет ответить, если на нее будет совершено нападение, откуда бы то ни исходило. "Народ Венесуэлы будет стоять на страже границ родины и не позволит никакого иностранного вмешательства, откуда бы то ни исходило", - сказала она. "Не сомневайтесь, если будет совершено нападение, мы ответим", - добавила она.

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