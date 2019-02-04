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Папа римский впервые посетил ОАЭ

Глава римско-католической церкви встретится с мусульманскими религиозными деятелями.

Фото : pxhere.com4 февраля 2019, 01:22

Папа Франциск прибыл в ОАЭ с трехдневным визитом, который является первым для главы римско-католической церкви на Аравийский полуостров, сообщает РИА Новости.

Как сообщают эмиратские СМИ, самолет авиакомпании Alitalia с папой Римским на борту приземлился в аэропорту Абу-Даби около десяти часов вечера по местному времени.

На следующий день у папы Франциска запланирована встреча с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Также глава римско-католической церкви встретится с главой авторитетного исламского университета Аль-Азхар шейхом Ахмадом ат-Тейибом и другими мусульманскими религиозными деятелями.

В честь визита папы Франциска в Абу-Даби была организована Глобальная конференция по человеческому братству, на которую приглашены религиозные лидеры со всего мира. Это мероприятие проходит в рамках официально объявленного в ОАЭ Года толерантности.

Пребывание папы Франциска в ОАЭ завершится в среду 5 февраля публичной мессой на стадионе Zayed Sports City Stadium в Абу-Даби, на которой, как ожидается, будет присутствовать около 135 тысяч человек.


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