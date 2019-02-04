В Ираке на мине подорвался автобус с паломниками

Несколько человек погибли

Автобус с паломниками подорвался на придорожной мине в районе иракского города Балад на севере страны, сообщил телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности, сообщает РИА Новости.

По информации СМИ, погибли несколько человек. Кроме того, есть пострадавшие. Их госпитализировали в ближайшие больницы.

Паломники направлялись к шиитскому мавзолею имама Мухаммада ибн Хади.

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