В Ираке на мине подорвался автобус с паломниками
Несколько человек погибли
Фото : pxhere.com4 февраля 2019, 01:59
Автобус с паломниками подорвался на придорожной мине в районе иракского города Балад на севере страны, сообщил телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности, сообщает РИА Новости.
По информации СМИ, погибли несколько человек. Кроме того, есть пострадавшие. Их госпитализировали в ближайшие больницы.
Паломники направлялись к шиитскому мавзолею имама Мухаммада ибн Хади.
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