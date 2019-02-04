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Найден исчезнувший самолет с футболистом Сала

Примерно за час до запланированного прибытия самолет пропал с радаров.

Фото : Rebecca Naden / REUTERS4 февраля 2019, 06:07

Пропавший с радаров легкомоторный самолет Piper PA-46 Malibu, на котором находился футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, обнаружен на дне пролива Ла-Манш, передает Lenta.ru.

Находку обнаружил экипаж корабля FPV Morven, участвующего в поисковой операции. Семьи спортсмена и пилота Дэвида Айбботсона уже оповестили о случившемся.

Полиция завершила поиски самолета 24 января. Шансы на то, что аргентинец выжил, оценивались как крайне низкие. Возобновление поисковой операции стало возможным после того, как с помощью краудфандиговой платформы на эти цели было собрано 339 тысяч евро.

Воздушное судно следовало из французского Нанта в валлийский Кардифф 22 января. Примерно за час до запланированного прибытия самолет пропал с радаров. Сала перед вылетом успел записать голосовое сообщение, в котором высказал опасение о том, что самолет развалится. Позднее выяснилось, что Айбботсон не имел лицензии на коммерческую перевозку пассажиров.


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