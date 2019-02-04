Самолёт рухнул на жилой район в Калифорнии

Инцидент произошёл возле начальной школы.

Самолёт упал на несколько домов в жилом районе города Йорба-Линда в штате Калифорния, сообщает Life.

BREAKING: A plane has reportedly crashed into a neighborhood in Yorba Linda, California



(Video via @JoshuaRNelson)pic.twitter.com/yy9TXYXiat — Breaking911 (@Breaking911) 3 февраля 2019 г.

По данным СМИ, воздушное судно врезалось в два дома и взорвалось, начался пожар. На место прибыли экстренные службы, данных о пострадавших пока нет. Очевидцы отмечают, что инцидент произошёл возле начальной школы.

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