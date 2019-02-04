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Самолёт рухнул на жилой район в Калифорнии

Инцидент произошёл возле начальной школы.

Фото : кадр из видео4 февраля 2019, 06:24

Самолёт упал на несколько домов в жилом районе города Йорба-Линда в штате Калифорния, сообщает Life.

По данным СМИ, воздушное судно врезалось в два дома и взорвалось, начался пожар. На место прибыли экстренные службы, данных о пострадавших пока нет. Очевидцы отмечают, что инцидент произошёл возле начальной школы.


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