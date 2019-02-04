Названы признаки зависимости от соцсетей

Человек становится беспокойным и напряженным, когда он не выходит "онлайн".

Слишком долгое нахождение в социальных сетях может привести к формированию неправильной самооценки, фрустрации и депрессии, особенно этому подвержены дети и подростки, поэтому родители должны особо обратить внимание на их поведение, рассказала РИА Новости региональный управляющий директор и директор по медицинской части больницы Святого Иосифа (Alexianer St. Joseph-Krankenhaus) в Берлин-Вайсензее, доктор наук, психиатр Ирис Хаут (Iris Hauth).

В 2017 году в Германии был проведен репрезентативный опрос, в котором приняли участие более тысячи детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Большинство опрошенных заявили, что пользуются социальными сетями 2,5-3 часа в день, в основном, это были девочки. Каждый третий заявил, что пользуется социальными сетями для того, "чтобы не думать о неприятных вещах". 14% опрошенных заявили, что не могут прекратить пользоваться социальными сетями. 13% заявили, что согласны с утверждением, что чувствуют себя несчастными, если не могут пользоваться социальными сетями.

"Это (нахождение в соцсетях - ред.) может перейти в зависимость. Человек становится беспокойным и напряженным, когда он не выходит "онлайн". Это должно быть сигналом для родителей, если дети находятся в Интернете более 2 часов в день, пренебрегают школой из-за активности в социальных сетях, дистанцируются от окружающих, становятся апатичными. Принципиально важно обучать медийной грамотности детей и подростков. Кстати, это также относится и к взрослым пользователям, которые могут служить образцами для подражания. Это означает, что можно использовать преимущества новых средств информации, общаться со всем миром и поддерживать связь с семьей и друзьями, но ограниченно по времени, при соблюдении "медийной диеты". И, конечно же, нельзя игнорировать реальное общение с друзьями здесь и сейчас, со зрительным контактом, с прикосновениями", - считает психиатр.

"Суперпозитивная презентация большинства пользователей, которые постоянно делают "посты" (публикации - ред), ведет к нарциссическому представлению и, следовательно, к формированию неправильной самооценки и нереалистических ожиданий от жизни. Это приводит к фрустрации и разочарованию в нецифровом мире, которые не могут быть адекватно преодолены путем нового побега в социальные медиа. Тем самым здоровое развитие уверенности в себе не происходит", - заявила доктор Хаут.

Она добавила, что те пользователи, "у кого уже есть проблемы, конфликты, врываются в такие медиа, чтобы убежать из реального мира". Однако затем эти люди начинают сравнивать себя со сверхуспешными образами других пользователей, в результате чего это "усиливает их страхи и депрессии".

В результате может развиться настоящая зависимость, связанная с "системой вознаграждения в мозге через ситуации, которые положительно усиливаются", считает эксперт. Иными словами, если человек получает много "лайков", это увеличивает желание снова получить эту "награду".

Она добавила, что лично ей, с профессиональной точки зрения, кажется важным, чтобы "количество исследований на тему, как это новое коммуникационное поведение влияет на формирование отношения к себе и другим людям и какие возможные изменения происходят (при этом) в мозге, продолжало расти".

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