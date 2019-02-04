Трасса от Усть-Каменогорска до границы с Россией закрыта
Дорога закрыта из-за метели.
Фото : pixabay4 февраля 2019, 08:24
В ВКО из-за метели закрыты участки трасс, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казавтодор".
Так, 108-123 км. автодороги Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница России закрыт из-за метели и ограничения видимости для грузовых автотранспортных средств с прицепами и полуприцепами.
16-102 км. автодороги села Глубокое - села Шемонайха закрыт закрыт из-за метели и ограничения видимости для грузовых автотранспортных средств с прицепами и полуприцепами.
46-66 км. автодороги Усть-Каменогорск-Зыряновск-Рахмановские ключи закрыт для грузовых авто с прицепами и полуприцепами.
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