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Трасса от Усть-Каменогорска до границы с Россией закрыта

Дорога закрыта из-за метели.

Фото : pixabay4 февраля 2019, 08:24

В ВКО из-за метели закрыты участки трасс, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казавтодор".

Так, 108-123 км. автодороги Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница России закрыт из-за метели и ограничения видимости для грузовых автотранспортных средств с прицепами и полуприцепами.

16-102 км. автодороги села Глубокое - села Шемонайха закрыт закрыт из-за метели и ограничения видимости для грузовых автотранспортных средств с прицепами и полуприцепами.

46-66 км. автодороги Усть-Каменогорск-Зыряновск-Рахмановские ключи закрыт для грузовых авто с прицепами и полуприцепами.


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