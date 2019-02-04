Гуайдо рассчитывает на массовую поддержку со стороны военных Венесуэлы

Ранее генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес заявил, что признает лидера оппозиции исполняющим обязанности президента.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо рассчитывает, что вооруженные силы страны поддержат его в массовом порядке. Об этом он сообщил в воскресенье вечером в интервью испанскому телеканалу Antena3, передает ТАСС.

"Мы никогда так недвусмысленно не общались с военными, - сказал политик. - Мы ждем [от них] массовой поддержки, [пребывания] на стороне конституции, требований провести выборы и прекратить узурпацию власти. Я думаю, скоро мы увидим подобные вещи". Ранее Гуайдо говорил, что оппозиция проводит тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности в республике, обещая им амнистию в случае перехода на сторону оппозиции.

За несколько часов до начала протестов 2 февраля глава управления стратегического планирования Главного командования Военно-воздушных сил Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес заявил, что признает Гуайдо исполняющим обязанности президента. Он назвал власть действующего президента страны Николаса Мадуро "диктаторской" и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства. Полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве Боливарианской Республики в США, 26 января также признал Гуайдо временным главой Венесуэлы.

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