На юге Казахстана в понедельник ожидается погода без осадков

В Астане днем прогнозируют минус 15 градусов.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 4 февраля, передает Zakon.kz.

По информации синоптиков, с прохождением фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Лишь на юге и юго-востоке территории республики ожидается ясная погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, днем в Карагандинской областях местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами – туман. В Кызылординской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской, Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается туман, в Мангыстауской области местами – гололед, в Жамбылской, днем в Туркестанской областях местами ветер 15-20 м/с. В Алматинской области в районе Жаланашколя ветер 18-23 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 2°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Астане: днем -15°, облачно.

Прогноз погоды на 4 февраля.

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