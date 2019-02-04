ПРАВМЕДИА: приглашаем на вебинар по госзакупкам 2019

Ведущей вебинара выступит Наталья Худайбергенова.

Дамы и господа!

6 февраля в 11:00 приглашаем вас на бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА "Актуальные изменения по государственным закупкам в 2019 году".

Будем говорить о том:

· что в целом изменилось в сфере государственных закупок в 2019 году;

· как правильно планировать закупки;

· об ответственности Заказчиков/Организаторов и Поставщиков;

· об изменении условий для включения в реестр недобросовестных поставщиков;

· что нового появилось в ГЗ, проводимых способом конкурса, запроса ценового предложения и из одного источника и многом другом.

Ведущая – Наталья Худайбергенова, руководитель ТОО "Учебный Центр "ВСЕ ЗАКУПКИ", эксперт-практик по государственным закупкам, бизнес-тренер семинаров "Государственные закупки", "Закупки АО "Самрук Казына", "Закупки недропользователей", включая работу на всех трех порталах для Заказчиков и Поставщиков.

Для кого полезен вебинар?

- работников отдела продаж и обслуживания клиентов,

- для корпоративных юристов и юристов договорной практики,

- индивидуальных предпринимателей, представителей МСБ,

- для всех, кто напрямую связан с процессами закупа и сбыта товаров, работ, услуг.

Для участия в вебинаре зарегистрируйтесь.

Задавайте свои вопросы. Ответы на них вы услышите в прямом эфире.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!