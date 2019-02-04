ПРАВМЕДИА: приглашаем на вебинар по госзакупкам 2019
Ведущей вебинара выступит Наталья Худайбергенова.
Дамы и господа!
6 февраля в 11:00 приглашаем вас на бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА "Актуальные изменения по государственным закупкам в 2019 году".
Будем говорить о том:
· что в целом изменилось в сфере государственных закупок в 2019 году;
· как правильно планировать закупки;
· об ответственности Заказчиков/Организаторов и Поставщиков;
· об изменении условий для включения в реестр недобросовестных поставщиков;
· что нового появилось в ГЗ, проводимых способом конкурса, запроса ценового предложения и из одного источника и многом другом.
Ведущая – Наталья Худайбергенова, руководитель ТОО "Учебный Центр "ВСЕ ЗАКУПКИ", эксперт-практик по государственным закупкам, бизнес-тренер семинаров "Государственные закупки", "Закупки АО "Самрук Казына", "Закупки недропользователей", включая работу на всех трех порталах для Заказчиков и Поставщиков.
Для кого полезен вебинар?
- работников отдела продаж и обслуживания клиентов,
- для корпоративных юристов и юристов договорной практики,
- индивидуальных предпринимателей, представителей МСБ,
- для всех, кто напрямую связан с процессами закупа и сбыта товаров, работ, услуг.
Для участия в вебинаре зарегистрируйтесь.
Задавайте свои вопросы. Ответы на них вы услышите в прямом эфире.
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