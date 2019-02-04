В Астане угонщики искали подходящую машину и не знали, что за ними уже выехали

Когда подозреваемые уже уселись в машину, подоспели полицейские.

Пример того, как городская система видеонаблюдаения помогает предупреждать и раскрывать преступления разместили на странице Astana 109, передает Zakon.kz.

"Операторы Центра iKOMEK столицы в 03-22 утра обнаружили автоугонщиков. Пока они искали машину без сигнализации и пытались ее завести, за ними наблюдали операторы Центра, передав информацию в ЦОУ Департамента полиции", - сказано в описании к видео.

И когда подозреваемые уже уселись в машину, подоспели полицейские. Попытка убежать не увенчалась успехом.

По данным Единого контакт центра, в Астане в iKomek выведено более 6000 камер видеонаблюдения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!