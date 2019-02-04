Подросток из Кыргызстана скончался, попав под поезд в Москве

Соотечественники собирают деньги для отправки тела на родину.

В Москве скончался подросток из Кыргызстана, упавший на рельсы в московском метро. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель кыргызской диаспоры Улан Кошматов, передает КирТАГ.

По его словам, 1 февраля на станции метро "Сходненская" московского метро на рельсы перед прибывающим поездом упал 16-летний подросток.

Пострадавшего госпитализировали с переломом бедра, черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами. На следующий день он скончался.

Погибший - уроженец села Октябрьское Сузакского района Жалал-Абадской области.

В данное время соотечественники собирают деньги для отправки тела на родину.

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