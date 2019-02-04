Подросток из Кыргызстана скончался, попав под поезд в Москве
Соотечественники собирают деньги для отправки тела на родину.
Фото : pxhere.com4 февраля 2019, 10:13
В Москве скончался подросток из Кыргызстана, упавший на рельсы в московском метро. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель кыргызской диаспоры Улан Кошматов, передает КирТАГ.
По его словам, 1 февраля на станции метро "Сходненская" московского метро на рельсы перед прибывающим поездом упал 16-летний подросток.
Пострадавшего госпитализировали с переломом бедра, черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами. На следующий день он скончался.
Погибший - уроженец села Октябрьское Сузакского района Жалал-Абадской области.
В данное время соотечественники собирают деньги для отправки тела на родину.
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