Заключенные колонии строгого режима в Уральске заявили об избиении и голоде

Проверку режимного объекта провела наблюдательная комиссия ЗКО. Как содержат сегодня казахстанских заключенных.

Члены Общественной наблюдательной комиссии ЗКО проверили колонию максимальной безопасности РУ - 170/3. Общественники поговорили с охраной и заключенными, чтобы выяснить, нарушаются ли права человека в исправительном учреждении, передает Zakon.kz.

Комиссия проверила жилые корпуса, где ознакомилась с условиями отбывания наказания осужденных, душевые, камеры и другие объекты быта колонии. Некоторые осужденные рассказали о качестве питания и отношении к ним персонала. Как поясняют авторы ролика, все собранные сведения опубликованы не только для общественности, но и будут переданы в прокуратуру.

В первую очередь комиссия поговорила с осужденными. По словам заключенных, кормят в столовой посредственно. Мясо, яйца или рыба не подается. При этом они отмечают постоянное чувство голода из-за недоедания. Чай подается без сахара, зимой не выдаются овощи. Также один из зеков поделился, что при онкологических заболеваниях в учреждении не предусмотрены специальные диеты. Более того при наличии заболеваний, по информации заключенных, им не предоставляют лекарственные препараты или профессиональную медпомощь. Также комиссии рассказали о проблемах с поставкой средств гигиены. Стиральный порошок, мыло заключенным приходится получать либо через передачи от родственников (получают один раз в шесть месяцев), либо покупать за свой счет в местном магазине. Моются осужденные один раз в неделю. Кроме того, они отмечают, что заключенным по закону должна предоставляться баня. При этом соответствующее помещении на территории колонии есть.

Кроме того, во время мониторинга быта заключенных, один из осужденных заявил, что над ним издевались сотрудники – били, стягивали руки наручниками. По его словам, он уже подал заявление на неподобающее поведение со стороны сотрудников. Однако никаких действий со стороны прокуроров не последовало. Другие заключенные также подтвердили, что писали жалобы неоднократно не невыполнение сотрудниками служебных обязанностей. Но жалобы стены колонии не покидали.

Сами сотрудники также отметили, что питание действительно могло бы стать лучше. Что касается норм, то заключенные получает 100 грамм мяса ежедневно. Однако при этом заключенным выдают все необходимое для быта согласно списка разрешенных предметов.

Комиссия проверила столовую. Вместо мяса блюда для заключенных готовятся из тушенки. Вдобавок на каждого человека положена булка хлеба в день. На роликах видно, что бытовые и служебные помещения содержатся в хорошем состоянии - нигде нет грязи, проведен ремонт.

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