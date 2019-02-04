В Павлодарской области обсудили реализацию задач Нурсултана Назарбаева на 2019 год

Главными критериями эффективности глава государства объявил доходы населения и качество жизни.

После расширенного заседания правительства с участием Президента Республики Казахстан в регионе провели совещание, на котором обсудили планы работы на ближайший год, передает пресс-служба области.



— Главными критериями эффективности глава государства объявил доходы населения и качество жизни, — отметил аким Павлодарской области Булат Бакауов, начав рабочую встречу. — А потому работа управленцев на местах будет оцениваться именно по этим показателям. Каждый государственный служащий должен в первую очередь заботиться о повышении качества жизни своих сограждан, как того требует Елбасы.

В этом году в регионе будет продолжена работа по обеспечению жителей качественным жильем и созданию комфортной среды проживания. Всего в области планируют построить более 326 тысяч квадратных метров жилья.

— В 2019 году планируемый объем ввода жилья с учетом 15-процентного прироста составляет 326,8 тысяч квадратных метров, — заявил первый замглавы региона Улан Жазылбек. – В этом году в Павлодаре приступят к застройке микрорайона "Достык". Строительство первого дома на 263 квартиры начнется уже предстоящей весной. Еще один участок в новом микрорайоне планируется отдать под застройку частникам. Согласно утвержденной градостроительной документации, в новом микрорайоне предусмотрена сеть поликлиник, станция скорой помощи, три школы, три детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс, парки, аллеи, спортивные и детские площадки.

Для реализации жилья в Павлодарской области задействуют все доступные механизмы, в том числе программу "7-20-25". В регионе по ипотечной программе уже выдано 37 кредитов, еще 30 заявок одобрено и ждут финансирования. Кроме того, на рассмотрении банков находится еще 120 заявлений. Булат Бакауов напомнил, чтобы к участию в реализации программы "7-20-25" привлекали крупные предприятия, которые могли бы поддержать своих работников в покупке жилья.

Помимо жилья в регионе планируют активно возводить студенческие общежития, потому как около 2,6 тысяч студентов, обучающихся в области, нуждаются них. Под строительство общежитий уже выделили 8 участков. Общежития для двух колледжей – колледжа черной металлургии и колледжа транспорта и коммуникаций – начнут строить за счет бюджета уже в этом году. Кроме того, за счет внебюджетных средств планируется возведение еще двух общежитий для учащихся Павлодарского государственного университета им. Торайгырова и Павлодарского государственного педагогического университета.

Что касается программы микрокредитования, в области предусмотрели 2,3 миллиарда тенге для выдачи 370 микрокредитов. Как отметила замакима области по экономике Алия Арынова, в 2018 году для выдачи 451 микрокредита выделили 2,2 миллиарда тенге.

— 43 займа было выдано в городской местности, 408 – в сельской зоне, — сообщила она. — В 288 случаях были профинансированы стартапы, 87 кредитов было выделено на развитие якорной кооперации, остальные – на расширение собственного дела. Благодаря этой программе 439 человек из числа самозанятых начали заниматься предпринимательством, создано 601 рабочее место.

Как и в прошлом году, в этом году тех, кто захочет получить микрокредит, ждут самые привлекательные условия: сумма займа — до 16 миллионов тенге, кредит выдается на срок до 5 лет под 6% годовых.

— По итогам прошлого года в Аксу по программе микрокредитования был реализован всего один проект, — поднял цифры аким области. – Да с такими условиями только в пригородном поселке Калкаман должны были реализовать 10 проектов! Это касается акимов всех городов и районов – обратите внимание на выдачу микрокредитов.

Подводя итоги совещания, глава региона поручил подчиненным обратить внимание на решение социальных вопросов, которые связаны с тарифами, ценами на продовольствие и лекарства.

— Этот год глава государства объявил Годом молодежи, а, значит, к работе нужно привлекать активных представителей молодежи и учить на их примере других молодых людей, — напомнил Булат Бакауов. – Встречайтесь с молодежью, помогайте ей, нам нужны новые лица.

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