Дмитрий Попко выиграл турнир ITF Futures в США

Последний раз казахстанец выигрывал подобный турнир в 2017 году.

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко стал победителем международного турнира серии ITF Futures в США с призовым фондом в $25 000.

Дмитрий выиграл свой первый титул в этом сезоне, победив в финале канадца Алехандро Табило со счетом 6:2,6:3.

Последний раз казахстанец выигрывал подобный турнир в 2017 году в Турции.

ITF Futures - цикл международных мужских профессиональных теннисных турниров, проводимых Международной федерацией тенниса (ITF). Турниры Futures проводятся с 1998 года и представляют собой низшую, "ученическую" ступень международных профессиональных турниров. Рейтинг, набираемый в этих турнирах, служит критерием допуска к участию в турнирах следующих уровней — ATP Challenger, а затем в турнирах ATP-тура.

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