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Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля

Он рассчитывает, что на своей ракете сможет добраться до Марса.

Фото : hi-news.ru4 февраля 2019, 11:50

В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship. В этой связи он поблагодарил команду SpaceX за успешную работу, передает РБК.

Маск выложил видеозапись, на которой виден вырывающийся из трубы огонь. Указывается, что испытания прошли на заводе в Техасе.


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