Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля

Он рассчитывает, что на своей ракете сможет добраться до Марса.

В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship. В этой связи он поблагодарил команду SpaceX за успешную работу, передает РБК.

Маск выложил видеозапись, на которой виден вырывающийся из трубы огонь. Указывается, что испытания прошли на заводе в Техасе.

Двигатель Raptor компания разрабатывала в течение нескольких лет, однако в декабре прошлого года Маск сообщил о том, что появилась его новая версия в совершенно новом дизайне. При этом основатель SpaceX выражал надежду на то, что модернизация двигателя приблизит полет к Луне. Маск считает, что такое путешествие возможно в 2023 году, а японский миллиардер Юсаку Маезава уже успел приобрести билеты на облет Луны. В дальнейшем Маск рассчитывает, что на своей ракете сможет добраться до Марса, где можно будет построить убежище на случай глобальной войны. При этом бизнесмен признал, что такое путешествие сопряжено с большим риском и скорее всего приведет к его гибели.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!