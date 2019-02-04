Ушла на работу и пропала: тело женщины найдено в ВКО

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате общего переохлаждения организма.

Почти две недели вели поиски Айнур Семсеновой, которая ушла на работу и пропала, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

"16 января т.г. в ОП Жарминского района обратилась мать Семсеновой Айнур Муратовны, 1988 г.р. 14 января ее дочь ушла на работу в с. Калбатау и не выходила на связь. Заявление было зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по факту исчезновения", - сообщили в полиции.

В тот же день были начаты розыскные мероприятия, на поиски ориентирован личный состав органов внутренних дел области.

1 февраля в с. Калбатау недалеко от места проживания (около здания бывшего Маслозавода) отец обнаружил тело Айнур.

"При осмотре признаков насильственной смерти не установлено, при ней обнаружены денежные средства, смартфон и документы, удостоверяющие личность. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате общего переохлаждения организма. В настоящее время досудебное расследование продолжается", - резюмировали в ДП.

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