Назначен заместитель акима Атырауской области

Им стал Айбек Крамбаев.

4 февраля глава Атырауской области Нурлан Ногаев представил активу области своего нового заместителя – им стал Айбек Крамбаев, передает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Айбек Крамбаев в акимате Атырауской области будет курировать вопросы предпринимательства и привлечения инвестиций, нефтегазовый сектор, в т.ч. казахстанское содержание и цифровизацию. Кандидатура нового заместителя была согласована с администрацией президента Республики Казахстан.

Ранее отвечавший за эту сферу, первый заместитель акима Атырауской области Серик Шапкенов отныне будет курировать социальные вопросы региона – здравоохранение, образование, вопросы занятости и социальной защиты и др.

Айбек Крамбаев имеет степени бакалавра и магистранта в сфере менеджмента и маркетинга, в разные годы окончил Актюбинский государственный университет им К. Жубанова, Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования при Президенте РК, а также Российский Государственный университет нефти и газа им. И. Губкина.

Трудовой путь начал в 1999 году, оператором нефтяной компании, впоследствии с 2001 до 2005 года работал в частных компаниях на позициях начальника отдела маркетинга и тарифной политики, начальника отдела внутренней транспортировки газа, менеджера по маркетингу. С 2005 по 2007 год – менеджер по контрактам, руководитель технической группы полномочного органа АО "НК КазМунайГаз".

С 2007 по 2010 год – ведущий представитель технической группы полномочного органа в Карачаганак Петролиум Девелопмент Лимитед, г. Лондон, Великобритания.

С 2010 по 2012 год руководитель технической группы полномочного органа по Карачаганакскому проекту ЧУ КУСК "Самрук Казына".

С августа по декабрь 2012 года – генеральный менеджер по Карачаганакскому проекту ТОО “PSA”.

С декабря 2012 года по ноябрь 2015 года – Директор департамента по мониторингу контрактов и маркетинга ТОО “PSA”.

С 2015 года по настоящее время – управляющий директор по развитию бизнеса и местного содержания, член правления ТОО “PSA”.

Как отметил Нурлан Ногаев, Айбек Крамбаев представлял интересы Республики Казахстан в крупных нефтегазовых проектах, осуществлял контроль за реализацией программ по развитию местного содержания, вопросов национализации кадров в иностранных компаниях. Работал за границей, знает 4 языка, в числе которых английский и турецкий.

- Уверен , что опыт нового заместителя позволит ему выполнить возложенные на него задачи, - сказал аким Атырауской области.

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