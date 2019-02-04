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В Таджикистане подросток подорвался на военном полигоне

Юноша погиб от полученных ранений на месте происшествия.

Фото : news.rambler.ru4 февраля 2019, 12:37

Несовершеннолетний житель района Рудаки подорвался на территории военного полигона Ляур, сообщает Таджикское телеграфное агентство.

"Инцидент произошел 3 февраля на военном полигоне Ляур, где регулярные учения проводят военнослужащие 201-й российской военной базы", - сообщили в МВД РТ.

Накануне, 17-летний житель сельского джамоата Лохур района Рудаки Раджабов Сироджиддин Нурмахмадович пошел на территорию военного полигона с целью сбора железа.

На полигоне юноша обнаружил не разорвавшийся снаряд гранатомета. Он решил разделить находку на части, и с этой целью ударил по снаряду камнем, в результате чего произошел взрыв. Подросток погиб от полученных ранений на месте происшествия. По данному факту проводится расследование.

Военный полигон "Ляур" является местом регулярных учений военнослужащих 201-й Российской военной базы, расквартированной в Таджикистане.


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