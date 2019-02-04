Новый тренер сборной Казахстана по футболу: Для меня это большая честь

Михал Билек рассказал о целях команды в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

Новый главный тренер национальной сборной Казахстана чех Михал Билек на пресс-конференции в Астане прокомментировал свое назначение, пишет Sports.kz.

- Я очень рад, что буду тренером сборной Казахстана. Для меня это большая честь. Рад, что у нас будет неделя для проведения подготовки на сборах, когда мы сможем в полной мере увидеть, как чувствуют себя ребята. В Турцию мы улетаем уже завтра, и я хотел бы встретиться со всеми тренерами. Мне бы хотелось, чтобы они рассказали мне о национальном стиле игры, узнать, что они хотели бы привнести для нашего общего дела. Мы вызвали немало футболистов, и для каждого из них будет честью играть за сборную Казахстана, - отметил Билек.

Он рассказал, что над предложением возглавить сборную Казахстана думал не долго:

- В течение трех недель мы вели переговоры с казахстанской стороной. Это было непросто, поскольку у меня уже были договоренности с одной командой в Чехии. Но моя команда меня поняла, и я принял решение, что буду работать здесь.

Михал Билек рассказал о целях команды в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

- Главное, - посмотреть, какие были матчи. У нас будет игра в Турции с Молдовой, потом я составлю картинку, как будет это все выглядеть. Надеюсь, что предстоящая квалификация будет удачнее для нашей сборной, - поделился Билек.

Контракт со сборной Казахстана у этого тренера заключен на год. Билек сменил на этом посту болгарина Станимира Стоилова, который не смог выполнить задачу и занять первое место в группе Лиги наций УЕФА.

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