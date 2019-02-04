С начала года прыжки с парашютом совершили сотни десантников

Всего в этом году запланировано свыше 10500 прыжков.

В январе 589 военнослужащих Десантно-штурмовых войск совершили плановые прыжки с парашютом, из них почти 170 шагнули в небо впервые, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Десантно-штурмовых войск.

Десантно-штурмовые войска выполняют огромный комплекс боевых задач. В рамках занятий по боевой подготовке воины-десантники совершают плановые прыжки с парашютом. В январе в небо поднялось более 500 десантников, 169 из которых совершили свой первый прыжок. Среди совершивших прыжки 114 офицеров, 317 военнослужащих по контракту и 155 солдат срочной службы.

- Все военнослужащие, допущенные к прыжкам, прошли и усвоили курс наземной воздушно-десантной подготовки, отработали элементы наземной подготовки прыжка на воздушно-десантном комплексе, выполнили укладку своих парашютов, - рассказывает старший офицер отдела воздушно-десантной подготовки подполковник Руслан Нурымбетов. - Прыжки осуществлялись с военно-транспортной авиации вертолета Ми-17 с парашютными системами Д-6 серии 4 и «Беркут-2».

Среди тех, кто впервые совершил прыжок с парашютом, есть и девушки. Ответственный исполнитель службы ГСМ управления командующего десантно-штурмовыми войсками ефрейтор Аида Макеева давно мечтала шагнуть в небо. В течение месяца она наравне с мужчинами-сослуживцами проходила предпрыжковую подготовку, укладывала парашют, училась правильным действиям в воздухе и при приземлении.

- На борту вертолета МИ-17 меня охватили восторг и одновременно волнение. Присутствовал, конечно, и страх, но я была уверена, что справлюсь, потому что каждое действие, которое предстояло совершать в воздухе, было до автоматизма отточено на земле.

Выполнение парашютных прыжков с оружием и снаряжением является важной составляющей подготовки военнослужащих Десантно-штурмовых войск. Десантники выполняют поставленные задачи в любое время суток, в любое время года и на любой местности.

Программой боевой подготовки на 2019 учебный год запланировано совершение десантниками более 10500 прыжков, из которых 769 ночью и 73 на воду.

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