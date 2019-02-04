Почему в уральской тюрьме мясо заменили тушенкой, объяснили в КУИС

Питание осужденных осуществляется в рамках постановления Правительства РК.

Как сообщалось ранее, члены Общественной наблюдательной комиссии ЗКО проверили колонию максимальной безопасности РУ - 170/3. Осужденные на камеру рассказали, что их не устраивает в заключении. Сюда отнесли скудное питание, проблемы со средствами гигиены, рукоприкладство. В КУИС МВД РК прокомментировали распространенную информацию, передает Zakon.kz.

"Комитет уголовно-исполнительной системы сообщает, что в рамках исполнения Уголовно-исполнительного Кодекса РК члены ОНК действительно посетили вышеупомянутое учреждение с целью осуществления мониторинга жилищно-бытовых условий осужденных. При этом были обозначены вопросы питания осужденных", - сказано в комментарии КУИС.

И далее отмечается, что питание осужденных осуществляется в рамках постановления Правительства РК от 28 ноября 2014 года № 1255.

"Ежемесячно учреждением разрабатывается меню-раскладка с учетом нормы положенности осужденных и в соответствии с калорийностью. Так, приготовленная каша соответствовала меню и калорийности. Кроме того, по назначению врача нормами предусмотрены дополнительные продукты питания: кефир, сливки, сметана, творог, сыр, колбасы, различные соки, а по некоторым наименованиям продукты увеличены в весе (рыба, молоко, мяса)", - сообщили в ведомстве.

Прокомментировали в КУИС и информацию о замене мяса консервами.

"Указанным выше постановлением правительства РК предусмотрена замена продуктов питания в случае их временного отсутствия. Так в учреждении РУ-170/3 в связи с временным отсутствием мяса (на период проведения процедур государственных закупок) была произведена замена консервами мясными", - сообщили в КУИС.

Что же касается утверждения одного из осужденных о применении к нему пыток, то его обращение зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований и проводится проверка.

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