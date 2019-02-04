В Алматинской области ожидаются морозы до -30 градусов
В период с 6 по 7 февраля понижение температуры ночью до 15-20, местами 25-30 мороза.
Фото : pxhere.com4 февраля 2019, 16:20
6 февраля 2019 года в Алматинской области ожидается местами сильный снег, туман, гололед, метель, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.
В период с 6 по 7 февраля понижение температуры ночью до 15-20, местами 25-30 мороза.
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