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В Алматинской области ожидаются морозы до -30 градусов

В период с 6 по 7 февраля понижение температуры ночью до 15-20, местами 25-30 мороза.

Фото : pxhere.com4 февраля 2019, 16:20

6 февраля 2019 года в Алматинской области ожидается местами сильный снег, туман, гололед, метель, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В период с 6 по 7 февраля понижение температуры ночью до 15-20, местами 25-30 мороза.


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