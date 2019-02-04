ДАДГСПК и проектные офисы Алматы подвели итоги работы за 2018 год

Борьба с коррупцией в Казахстане выходит на новый уровень.

Что сделано и что ожидается в деле борьбы с коррупцией в Алматы, рассказали на брифинге руководители Департмента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции (ДАДГСПК) по Алматы и проектных офисов "Алматы-адалдық алаңы", "Sanaly urpaq" и Protecting business and investments", передает Zakon.kz.

Руководитель ДАДГСПК Данияр Таумурат рассказал о реализуемых Департаментом проектах с 2018 года, которые направлены на минимизацию коррупционных рисков и административных барьеров как при приеме на госслужбу.

"В 2018 году в госорганах Алматы по результатам внутренних конкурсов продвинулось с нижестоящей на вышестоящую должность 108 госслужащих (69,23%), в то время, когда в 2017 году эта цифра составляла всего лишь 56%. Каждый гражданин, отвечающий требованиям законодательства при поступлении на госслужбу, должен проходить прозрачный и объективный конкурс. В этих целях нами создан специальный пул из общественников 71 человек, кто участвует во всех конкурсах, которые проводятся в городе. Это руководители общественных фондов, культурные объединения и лидеры общественного мнения. За каждым вновь принятым сотрудником закрепляется наставник, а также утверждается программа его адаптации – 3 месяца проходит испытательный срок вновь принятого сотрудника. Если есть замечания, то срок продлится еще на 3 месяца", - рассказал Данияр Таумурат.

Наставничество реализовано в полном объеме, возникает вопрос, как обычному студенту, заканчивающему учебу, поступить на госслужбу.

"С прошлого года нами открыта школа государственной службы, в которой на протяжении 6 месяцев обучаются студенты последних курсов. Это желающие стать госслужащими, обучаются при содействии преподавателей алматинского филиала академии госуправления, а также руководства различных госорганов, находящихся в Алматы, которые помогают им обучиться навыкам, помогают познать азы системы по разным направлениям, что сопровождалось дебатами и сдачей тестов. Это повышает интерес к системе госслужбы. И мы тоже присматриваемся к потенциальным кандидатам", - пояснил Данияр Таумурат.

Тестирование для поступления на госслужбу проходит в два этапа – сдача двух тестов на знание законодательства и на знание компетенций. Если претендент набирает меньше 50 баллов, то пересдача. Прохождение допустимого порога по двум тестам дает возможность участвовать в конкурсе.

В Алматы есть три зала для тестирования, могут одновременно сдавать экзамены 80 человек.

"Госслужащие раньше покидали госорганы и уходили в частный сектор. В 2016 году показатель сменяемости был 13%, в 2017-м он составил 6,1%, в 2018 году снизился до 5,1%. Объяснение- большая работа, проведенная работа по защите социальных и трудовых прав госслужащих, что позволило повысить привлекательность госслужбы. Все госслужащие проходят обучение, повышают квалификацию, могут прикрепиться к лучшим поликлиникам города, бесплатно или со скидкой заниматься спортом", - рассказал глава ведомства.

Об удовлетворенности алматинцев качеством госуслуг рассказали в ДАДГСПК

Переработки госслужащих сейчас в Алматы исключены. По словам Таумурата, если такое встречается, госорганы взамен предоставляют отгул, либо доплачивают за дополнительные часы. По выявленным нарушениям в 2018 году наказано 3 должностных лица, возбуждено 1 адмпроизводство.

"Установлена новая система учета кадров. Оптимизация позволила госслужащим не задерживаться на работе. Установлена бонусная система, каждому по заслугам. Оптимизация структуры органов Алматы позволила найти средства на это. Также сокращены расходы на содержание зданий. Мониторинг использования площадей выявил 14,5 тыс. кв.м неэффективно используемых площадей суммарно. Департаментом совместно с этими госорганами оптимизировано, создан open space, где имеется прозрачный доступ, это сделает открытым и прозрачным работу сотрудников", - заключил Данияр Таумурат.

Алматы-адалдық алаңы

В Астане был отработан новый механизм решения вопроса бытовой коррупции, данный опыт признан успешным, его распространили на всю территорию Казахстана.

В рамках поручения главы государства, которое он дал в ежегодном Послании, ретранслируем опыт Астаны по искоренению бытовой коррупции в рамках проектного офиса "Алматы-адалдық алаңы". Он открылся в Алматы в декабре 2018 года.

"Формат предусматривает несколько иной подход к решению отдельных вопросов. Деятельность проектного офиса не будет дублировать или подменять Агентства, других государственных структур. Это будет своя ниша. Но без поддержки общества, без гражданских активистов и других структур, которые заинтересованы в решении этого вопроса, работа будет не совсем успешной", - рассказал руководитель проекта Александр Братенков.

Перед проектным офисом стоит три задачи– искоренение бытовой коррупции, повышение участия представителей гражданского общества в контроле за деятельностью государственных структур, укрепление антикоррупционного мировоззрения.

"В течение двух лет бытовая коррупция, то есть на уровне взаимодействия услугодателя – государственного служащего и услугополучателя – каждого из нас эта проблема должна быть ликвидирована. Что касается второй задачи, то уже есть отдельные площадки, институты, но именно точечная адресная антикоррупционная гражданская контроль- это что-то новое, и мы попытаемся этот механизм реализовать в полной мере. Уровень негативного восприятия коррупции обществом критичен– 2/3 казахстанцев по опросам общественного мнения предельно негативно относятся к коррупции, и вот этот негативизм мы будем направлять на созидание общественной культуры не просто неприятия коррупции, а скорее активного противодействия ей. Не просто критиковать, а влиять на снижение коррупции", - рассказал Братенков.

Уже сформированы 6 проектных групп из представителей госорганов, гражданских активистов по направлениям– образование, здравоохранения, социальной защиты, жэилищно-коммунальный сектор, правоохранительная структура, судебная система и сфера бизнеса и квазигосударственного сектора. Именно в этих секторах особенно высоки коррупционные риски, по оценкам общественного мнения.

Sanaly urpaq

Основная цель этого проектного офиса- искоренение коррупционных проявлений в учреждениях образования, от детских садов до вузов, формирование антикоррупционного мировоззрения у молодежи.

Проектный офис Sanaly urpaq ("сознательное поколение") работает с апреля 2018 года, за это время специалисты выявили ряд недостатков, от имени проектного офиса вынесли антикоррупционные рекомендации, и активно контролируют их выполнение.

"Большинство наших рекомендаций исполнено учебными заведениями Алматы, этот положительный опыт мы распространяем по всей республике. В Семее, Усть-Каменогорске, Алматинской области, Таразе, Шымкенте, Туркестанской области провели мероприятия по распространению опыта", - рассказал руководитель республиканского проектного офиса Sanaly urpaq Кайыржан Токушев.

Следующий шаг – выработка антикоррупционных рекомендаций для вузов и министерства образования и науки, что поддержано руководством Агентства по делам госслужбы. Запущена карта антикоррупционных технологий, проводится антикоррупционный мониторинг и внутренний анализ коррупционных рисков самими учебными заведениями.

"Это предписано законом, действующим с 2016 года, но не все проводили такой внутренний мониторинг. Мы обучили методике проведения этих анализов коррупционных рисков. Методика имеет нормативно-правовой характер", - прокомментировал Кайыржан Токушев.

ДАДГСПК ведет работу в рамках проекта Protecting and investments , заключено 25 соглашений об антикоррупционном сопровождении с иностранными инвесторами и местными предпринимателями. Поступило 28 обращений, которые были решены в пользу предпринимателей.

Альберт Ахметов

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