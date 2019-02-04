Ночной суд работает в Шымкенте
С начала 2019 года в суд направлено 102 дела.
Фото : pxhere.com4 февраля 2019, 17:14
Как работает пилотный проект "Ночной суд" в Шымкенте, рассказали в Департаменте полиции, передает Zakon.kz.
10 января 2018 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Послании народу Казахстана упомянул, что принята комплексная программа "Цифровой Казахстан". В рамках Послания Главы государства председатель Шымкентского городского суда и начальник Департамента полиции Шымкента подписали меморандум о реализации пилотного проекта "Ночной суд".
"Проект "Ночной суд" для населения дает следующие возможности: это - во-первых, административные протоколы составляемые полицейскими направляются в суд в течение 3 суток; во-вторых, административные дела рассматриваются вне рабочее время, тем самым экономит время людей; в-третьих, постановление суда быстрее вступает в законную силу и водительское удостоверение возвращается владельцу своевременно; в-четвертых, административные дела рассматриваются и завершаются в течении двух недель", - рассказали в Департаменте.
По итогам проведенной работы за 5 месяцев 2018 года с 18.30 до 22.00 часов вечера рассмотрено 1198 административных дел. С начала 2019 года в суд направлено 102 дела.
"Проект "Ночной суд" выгоден для 3-х сторон, оперативно рассмотренные дела удобны для населения, полиции и суда. Данный проект развивается динамично", -подытожили в Департаменте полиции Шымкента.
Альберт Ахметов
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