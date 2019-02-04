Как зарегистрировать товарный знак в Российской Федерации

Получить правовую охрану знака в России можно двумя путями: по международной системе, либо подать заявку напрямую в российский регистрирующий орган.

Обеспечение правовой охраны объектов интеллектуальной собственности в настоящее время очень важный вопрос. И, если казахстанские предприниматели уже зарегистрировали свои товарные знаки на территории РК, то при выходе со своей продукцией и услугами на внешний рынок надо также зарегистрировать товарные знаки в странах, где они планируется развивать бизнес.

В данной статье мы остановимся на регистрации товарного знака в Российской Федерации. Получить правовую охрану знака в России можно двумя путями: по международной системе, либо подать заявку напрямую в российский регистрирующий орган. Процедуру регистрации товарных знаков через Международное Бюро ВОИС мы уже описывали. Теперь стоит рассказать о тех необходимых шагах, которые требуются для получения охраны знаков непосредственно через Российское патентное ведомство – Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС).

Перед подачей заявки на регистрацию товарного знака желательно убедиться, что обозначение отвечает критериям охраноспособности, которые предусмотрены Российским Законодательством. В первую очередь, обозначение, претендующее на правовую охрану в Российской Федерации, должно иметь различительную способность, то есть не относиться к видовым понятиям, не служить указанием на вид, качество, свойство, объемы, цену и иные описательные особенности самого товара или услуги. К данной категории также относятся обозначения, указывающие на место и дату производства товара или услуги. Достаточно щепетильно российские эксперты относятся к обозначениям, которые дублируют наименования и аббревиатуры государственных и международных организаций, или воспроизводят различные символы, относящиеся к денежным знакам или клеймам государств и т.п. Могут возникнуть сложности у обозначений, несущих негативный контекст по моральным или культурным соображениям, даже если на иностранном языке слово подобных значений не имеет, но в русской транслитерации возникают такие ассоциации.

Также нужно учитывать, что знак может оказаться похожим на уже действующий в России товарные знаки, которые получили охрану для таких же товаров или услуг на имя третьего лица. В данном случае желательно провести предварительный поиск по базам данных действующих и поданных на регистрацию в Российской Федерации товарных знаков. На сайте ФИПС предоставляется доступ как к бесплатным базам данных товарных знаков, так и к более надежному и удобному в поиске источнику информации, за пользование которым необходимо произвести оплату. Надо сказать, что без определенных навыков и знаний воспользоваться в полной мере информацией с таких баз данных не возможно. И даже если обратиться непосредственно в ФИСП с заявлением о проведении предварительного поиска, получив в последствии результаты, самостоятельно делать выводы о возможности регистрации знака все равно непросто. По результатам поиска, проведенного в ФИПС, заявитель получает список из выявленных тождественных или сходных в разной степени знаков. Казалось бы, если результаты поиска не выявят ничего или однозначно покажут, что существует тождественный, то есть совпадающий во всех деталях, товарные знаки, то можно обойтись и без комментариев помощников. Но более точно по данным результатам определить шансы на регистрацию знака способен только специалист в данной области, он же и оценит знак на охраноспособность.

Надо сказать, что предварительный поиск не является обязательной процедурой для регистрации товарного знака, но однозначно поможет избежать лишних трат времени и финансов, если заранее выявить возможности отказа в регистрации.

Если шансы на регистрацию товарного знака высоки, можно подавать заявку. Для этого необходимо заполнить бланк заявки, образец которой предоставляется на сайте ФИПС. Заявка подается непосредственно в ФИПС на бумажном носителе либо отправляется по почте. Предусмотрено также направление заявки по факсу с досылом оригиналов, а также подача электронной заявки с использованием электронной цифровой подписи. Поданная заявка публикуется в официальном бюллетене и становится доступной для третьих лиц. В этот момент любое заинтересованное лицо вправе направить протест против предоставления правовой охраны товарному знаку, предоставив аргументы против его регистрации.

Ключевыми данными, которые вносятся в заявку, являются сведения о заявителе (наименование и адрес), сам знак, в том виде, в каком запрашивается его охрана, а также перечень товаров и услуг. Перечень товаров и услуг группируется по классам Международной классификации товаров и услуг. В настоящее время используется 11 редакция данного документа, она включает 45 классов и охватывает достаточно большой объем продукции. Тем не менее данный классификатор не содержит всех товаров и услуг, какие сегодня производятся на современном рынке, поэтому при подготовке перечня стоит, конечно, руководствоваться терминологией МКТУ, а в случае отсутствия соответствующего названия, использовать аналогичные виды товаров или услуг, либо включать их в те классы, что относятся к подобному виду или назначению.

Большое внимание уделяется описанию заявленного обозначения, независимо от вида. Должны быть описаны все элементы знака, указано, что они обозначают, какой смысл несут. Для каждого из видов знаков (словесный, в том числе на иностранном языке или искусственно составленное слово, изобразительный, объемный, звуковой, световой, обонятельный) предъявляются определенные требования, согласно которым при описании заявленного обозначения должны быть учтены все нюансы. То есть заявитель в этом случае берет на себя ответственность за то, как именно должен восприниматься товарный знак. Однако, это не всегда помогает при экспертизе знака, поскольку эксперты активно используют интернет ресурсы и выявляют всевозможные варианты значений, которые изначально даже не предполагались заявителем. Например, женское имя, довольно часто используемое в какой-нибудь восточной стране, может оказаться аббревиатурой малоизвестной международной организации или названием небольшого поселка, что даст возможность эксперту усомниться в наличии различительной способности заявленного обозначения.

В целом регистрация знака товарного знака занимает около 18 месяцев и включает три основных этапа.

Первый этап - формальная экспертиза, которая проводится в течение одного месяца. На данном этапе проверяется наличие всех необходимых документов, а также оплата государственной пошлины. Если какие-либо сведения или документы не удовлетворяют требованиям Законодательства РФ, то направляется запрос о предоставлении недостающих материалов. При положительном исходе, заявитель получает решение о принятии заявки к рассмотрению.

Второй этап - экспертиза заявки на товарный знак, при которой эксперт проводит проверку знака на наличие тождественных или сходных товарных знаков, имеющих правовую охрану в Российской Федерации, либо поданных обозначений с более ранним приоритетом. Также анализируется различительная способность знака. На данном этапе заявка рассматривается в течение 12 месяцев.

Если эксперт находит основания для отказа в регистрации товарного знака, то заявителю направляется уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (уведомление о предполагаемом отказе в регистрации товарного знака). В данном документе достаточно подробно обосновывается позиция эксперта со ссылками на документы или источники, которые послужили основание для такого заключения. Заявителю предлагается в шестимесячный срок с даты направления уведомления предоставить пояснения и доказательства того, что знак имеет шансы на регистрацию. Ответ заявителя, в котором он предоставляет свои аргументы в пользу регистрации знака, рассматривается экспертизой, а после выносится либо решение о регистрации товарного знака, либо об отказе в регистрации.

Третий этап – регистрация товарного знака на основании положительного решения после оплаты государственной пошлины. Владельцу знака предоставляется охранный документ – свидетельство на товарный знак, подтверждающее правовую охрану товарного знака, которая действует в течение десяти лет с даты подачи заявки.

Подача заявки должна сопровождаться оплатой государственной пошлины, которая составляет:

- за подачу заявки - 3500 руб. + 1000 руб. за каждый класс МКТУ свыше 5;

- за экспертизу заявки - 11500 руб.+ 2500 руб. за каждый класс МКТУ свыше 1;

- за регистрацию товарного знака 16000 руб. + 1000 руб. за каждый класс МКТУ свыше 5;

- за выдачу свидетельства на товарный знак 2000 руб.

Расходы могут значительно увеличиться, если заявитель продлевает сроки ответов на запросы или уведомления экспертизы, вносит изменения в материалы заявки, а также при опротестовании отказов в регистрации товарных знаков. В большинстве случаев этого можно избежать, если воспользоваться услугами специалистов.

Надеемся, что приведенная информация была для Вас полезной, а в случае возникновения вопросов мы всегда рады помочь.

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