Водитель Audi разбился насмерть в Караганде

Машину после столкновения с легковушкой откинуло в УАЗ полицейских.

Водитель Audi скончался в результате ДТП на путепроводе в центре Караганды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента полиции Карагандинской области, 4 февраля водитель автомашины Audi, направляясь в сторону кондитерской фабрики, по предварительным данным, на улице Гоголя выехал на полосу встречного движения. После столкновения с автомобилем Mercedes Benz от удара Audi закинуло в сторону, и он врезался в проезжавший мимо служебный УАЗ полицейских.

В результате ДТП водитель автомашины Audi скончался при госпитализации. А водитель служебного авто полицейской службы был госпитализирован. На данный момент назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование.

По факту дорожно-транспортного происшествия на улице Гоголя начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!