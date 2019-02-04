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Водитель Audi разбился насмерть в Караганде

Машину после столкновения с легковушкой откинуло в УАЗ полицейских.

Фото : pixabay.com4 февраля 2019, 18:09

Водитель Audi скончался в результате ДТП на путепроводе в центре Караганды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента полиции Карагандинской области, 4 февраля водитель автомашины Audi, направляясь в сторону кондитерской фабрики, по предварительным данным, на улице Гоголя выехал на полосу встречного движения. После столкновения с автомобилем Mercedes Benz от удара Audi закинуло в сторону, и он врезался в проезжавший мимо служебный УАЗ полицейских.

В результате ДТП водитель автомашины Audi скончался при госпитализации. А водитель служебного авто полицейской службы был госпитализирован. На данный момент назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование.

По факту дорожно-транспортного происшествия на улице Гоголя начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК.


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