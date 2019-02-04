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В центре Алматы снесли кафе

Руководителей незаконно построенного кафе неоднократно уведомляли.

Фото : pixabay.com4 февраля 2019, 18:22

Незаконно построенное кафе снесли днем 4 февраля в Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента юстиции города.

Суд признал незаконно возведенным одноэтажное строение общей площадью в 400 квадратных метров по адресу: ул. Ауэзова, д. 19.

"Исполнительное производство в отношении ТОО "МЖК пром" было возбужденно 28.09.2018 года. С тех пор его руководство неоднократно уведомлялось о самостоятельном демонтаже здания, согласно решению суда. Однако эти требования были проигнорированы. В промежутке разбирательства судебный исполнитель, в чьем производстве находится данный материал, привлек юридическое лицо к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 670 КРК об АП", - информировал начальник отдела Департамента юстиции города Алматы Мейиржан Танкибаев.

Принудительный снос кафе был осуществлен сегодня днем. В процедуре приняли участие представители ГАСК и акимата Алмалинского района города.


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