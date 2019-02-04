Более 30 фактов контрабанды наркотиков выявили в Туркестанской области

Чаще всего изъятые вещества оказывались гашишем.

С начала 2018 года в Туркестанской области полиция выявила свыше 30 фактов контрабанды наркотических средств, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДП.

К примеру, в Сарыгашском районе полицейские проводят досудебное расследование в отношении двух подозреваемых в хранении и контрабанды наркотических средств. В январе 2019 года в Сарыагашском районе стражи порядка задержали жителя Республики Узбекистан, который пытался пронести наркотики через таможенный пост Жибек Жолы. При обыске у задержанного обнаружили и изъяли сверток с наркотическим средством, похожим на гашиш. Согласно экспертизе изъятое вещество оказалось гашишем, общим весом более 6 гр.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по двум статьям УК РК: 286 "Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено" и 296 "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта". В настоящее время материалы досудебного расследования по факту контрабанды и хранения наркотических средств направлены в суд для принятия решения.

Еще один аналогичный случай контрабанды полицейские выявили в декабре прошлого года. Тогда на таможенном посту задержали жителя Алматы, который попытался пронести наркотики контрабандным путем. При обыске полицейские изъяли у задержанного наркотическое средство. Согласно экспертизе, изъятое наркотическое вещество также оказалось гашишем, общим весом свыше 400 гр.

По данному факту проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК: 286 "Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено" и 296 "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта". Подозреваемый арестован. Ведется следствие.

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