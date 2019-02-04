Регулярный финансовый отчет по разъяснению расходной и доходной частей бюджета гарантирует прозрачность, соответственно – независимость республиканской палаты частных судебных исполнителей.

Деятельность республиканской палаты частных судебных исполнителей стала прозрачнее, передает ZAkon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Республики Казахстан.

На ведомственном сайте http://zhso.kz впервые стали публиковать месячные финансовые отчеты правления перед членами объединения. В них подробно расшифрована доходная часть бюджета, а также детально отражены расходы (заработная плата, аренда помещений для республиканской и региональных палат, налоговые платежи, командировочные расходы, приобретение канцелярских товаров и т.д.).

Документы в открытом доступе позволяет частным судебным исполнителям проверить поступление членских взносов, а также воочию увидеть – на какие нужды их используют. Ознакомиться с финансовой отчетностью за октябрь, ноябрь и декабрь 2019 г. можно по ссылке http://zhso.kz/index.php?view=news&id=8

Регулярный финансовый отчет по разъяснению расходной и доходной частей бюджета гарантирует прозрачность, соответственно – независимость республиканской палаты частных судебных исполнителей.

Министерство юстиции поддерживает инициативу и предлагает перенять положительный пример коллегиям адвокатов, а также нотариусам. Открытость информации о работе ведомств продемонстрирует прозрачность и подотчетность финансовой деятельности, а также повысит доверие к деятельности их руководства со стороны членов объединений.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!