Даниал Ахметов встретился с главой Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций

Себастьян Коэ отметил важность Казахстана как ключевого Члена Организации в Центральной Азии и заверил в содействии ИААФ по максимальному использованию легкоатлетического потенциала Республики.

Для казахстанской легкой атлетики встреча Президента Федерации легкой атлетики РК Даниала Ахметова с главой Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций (IAAF) Лордом Себастьяном Коэ является исторической, поскольку проходит впервые. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

Визит прошел в дружеской атмосфере. Даниал Ахметов рассказал Себастьяну Коэ о текущем состоянии легкой атлетики в Казахстане, о деятельности Федерации, а также о строительстве легкоатлетических сооружений в стране. Помимо этого, был обсужден вопрос о возможном открытии Регионального центра развития IAAF в Астане. Стоит отметить, что в мире таких центров всего 9.

В свою очередь, Себастьян Коэ отметил важность Казахстана как ключевого Члена Организации в Центральной Азии и заверил в содействии ИААФ по максимальному использованию легкоатлетического потенциала Республики.

Напомним, в 2017 году по поручению акима области в Усть-Каменогорске был создан первый в Казахстане профессиональный легкоатлетический клуб "Altay Athletics Club" по примеру одного из ведущих европейских клубов "Цюрих". Клубы подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. В состав членов клуба вошли известные казахстанские атлеты – Ольга Рыпакова, Артур Гафнер и Варвара Назарова, Надежда Дубовицкая, Виктория Зябкина.

Помимо этого, "Altay Athletics" привлек четырех бегунов мирового уровня из Кении: Нору Джеруто, Дейзи Джепкемей, Каролин Кипкируи и Шэдрак Коич

По итогам сезона 2017 года трое представителей "Altay Athletics Club" поднялись на пьедестал "Бриллиантовой лиги" – Ольга Рыпакова завоевала главный приз серии в тройном прыжке, Каролин Кипкируи заняла 2 место на дистанции 5000 м, Нора Джеруто стала третьей в беге на 3000 м с препятствиями. За 2018 год спортсмены клуба приняли участие в 140 спортивных мероприятиях, посетили 39 стран и завоевали 83 медали, в том числе 42 золотых, 30 серебряных, 14 бронзовых.

В национальную сборную Республики Казахстан вошли 67 спортсменов из Восточной области.

Перед Клубом поставлена задача к 2020 году вовлечь не менее 5000 детей и юношей в систему соревнований клуба по различным дисциплинам легкой атлетики. Для это в структуре клуба предусмотрена детская академия "Аltay Kids", которая станет базой подготовки профессиональных легкоатлетов для Клуба и Сборной РК.

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