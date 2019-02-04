Впервые в Алматы отчетную встречу акима района провели в формате онлайн

Пионером нового формата выступил аким Наурызбайского района южной столицы.

31 января в Алматы впервые состоялась отчетная встреча перед населением акима Наурызбайского района, которую проводили в онлайн-формате, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

С. Тогай в своем выступлений подробно рассказал о проводимой работе в 2018 году и ознакомил жителей с планами работ на текущий год.

Так, в ходе проведения встречи аким Наурызбайского района отметил, что в рамках программы датского архитектора Ян Гейла в 2019 году на благоустройство улицы Сабденова выделено 202 млн. тенге, где предусмотрено строительство велодорожек, пешеходных тротуаров, детских, спортивных площадок, уличное освещение и озеленение.

Первый опыт онлайн-встречи проводили посредством официальной страницы в соцсети Instagram, а также на официальной странице в Facebook. В онлайн-трансляции принимали участие 364 человека. Акиму задали 39 вопросов, он получил 106 лайков и 33 благодарности. Видео посмотрели 963 пользователя.

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